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Захисники неба збили 57 "шахедів"

Також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Захисники неба збили 57 "шахедів"
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

У ніч на 23 жовтня 2024 року ворог атакував Україну 81 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Приморсько-Ахтарська, Курська, що у Росії. ППО збила 57 безпілотників. 

За інформацією Повітряних сил, також противник атакував Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До 9-ти ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.

Фото: Повітряні сили

У ніч на 22 жовтня росіяни завдали удару по Україні "шахедами". Загалом виявили 60 ворожих БпЛА.

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