Сили оборони ліквідували 1460 окупантів за добу

Упродовж доби українські оборонці знищили 1460 окупантів. Також ліквідували 9 танків, 51 артилерійську систему, та 106 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 683 040 (+1460) осіб,
- танків ‒ 9088 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18229 (+30) од,
- артилерійських систем – 19674 (+51) од,
- РСЗВ – 1234 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 981 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17489 (+85),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27217 (+106) од,
- спеціальна техніка ‒ 3509 (+10).
Дані уточнюються.