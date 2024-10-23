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Сили оборони ліквідували 1460 окупантів за добу

Втрати російських військ від початку вторгнення склали близько 683 040 солдатів.

Сили оборони ліквідували 1460 окупантів за добу
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські оборонці знищили 1460 окупантів. Також ліквідували 9 танків, 51 артилерійську систему, та 106 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 683 040 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 9088 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18229 (+30) од,
  • артилерійських систем – 19674 (+51) од,
  • РСЗВ – 1234 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 981 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17489 (+85),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27217 (+106) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3509 (+10).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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