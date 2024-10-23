Сили оборони ліквідували 1460 окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби українські оборонці знищили 1460 окупантів. Також ліквідували 9 танків, 51 артилерійську систему, та 106 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога.

Втрати російських військ від початку вторгнення склали близько 683 040 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies