Головне за вівторок, 22 жовтня: наслідки засідання Радбезу щодо МСЕК, понад 120 боєзіткнень

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки та оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності.

Про це він повідомив у Telegram. "РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Затвердив їх указом. Зокрема, це - цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК, перевірка й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань, законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів", - заявив Зеленський.

Подробиці – в новині.

Генеральний прокурор Андрій Костін оголосив про своє звільнення з посади.

Його заяву поширила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Костін зіслався на засідання РНБО щодо фальшивих інвалідностей серед посадовців державних органів влади.

Голова СБУ Василь Малюк за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони повідомив, що за матеріалами Служби безпеки підозру вже отримали 64 посадовця медико-соціальних експертних комісій, а також скасовано понад 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.

Медико-соціальні експертні комісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування з 31 грудня 2024 року.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Крім того, впродовж трьох місяців перевірятимуть рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям. Необгрунтовані рішення переглянуть.

В указі зазначається, що за два тижні буде створений план цифровізації процесів МСЕК. А протягом тижня буде проведено аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців.

У вечірньому відеозверненні 22 жовтня глава держави заявив, що фейкову інвалідність також мають посадовці, зокрема, митниці, податкової та інших державних органів.

«Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності», - наголосив глава держави.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 жовтня відбулося 122 бойових зіткнення.

Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 жовтня – в новині.

Українська операція в Курській області мала великий вплив на країни Глобального Півдня, вважає президент Володимир Зеленський. На зустрічі з журналістами він розповів, що ця операція показала їм реальний стан російської армії: "що впродовж кількох місяців їх армія не може витиснути українських військових з території РФ".

Говорячи про готовність Росії до переговорів, президент сказав, що це залежить від декількох факторів, серед іншого і виборів у США. Він думає, що Кремль спостерігатиме за політикою Штатів.

Другий показник - безпека енергетики і вільного судноплавства. Якщо Росія перестане завдавати ударів по енергетиці та цивільних суднах, це сигналізуватиме про її готовність сісти за стіл переговорів. "Також, якщо нам вдасться отримати результат по цих двох пунктах, це також буде сигнал, чи готова Росія закінчувати війну. Третє – це наша робота з деякими країнами Глобального Півдня. Ми її проводимо. Маємо зустрічі. Різні країни, різні контакти", – пояснив Зеленський.

Загалом президент на запитання про те, чи чинять українські партнери тиск у питанні початку переговорів з Росією, віджартувався: "З роками в цілому у людей вище тиск. Але ж в наших силах слідкувати за цим процесом і бути в достатньо сильній позиції України".

Про що ще Володимир Зеленський розповів журналістам – в наших новинах.

Прикордонний підрозділ “Шквал” потребує допомоги на новий пікап.

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Населення України з початку повномасштабного вторгнення Росії скоротилося на 10 мільйонів, або приблизно на чверть, пише Reuters із посиланням на заяву ООН.

Причинами стали від'їзд біженців, падіння народжуваності, а також смертність внаслідок війни.

Виступаючи на пресконференції в Женеві, Флоренс Бауер, глава відділу Східної Європи Фонду народонаселення ООН, заявила, що вторгнення в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на більш серйозну.

Докладніше – в новині.

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