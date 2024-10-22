Зеленський про те, чи тиснуть на Україну партнери щодо переговорів: "З роками в цілому у людей вище тиск"

Українська операція в Курській області мала великий вплив на країни Глобального Півдня, вважає президент Володимир Зеленський. На зустрічі з журналістами він розповів, що ця операція показала їм реальний стан російської армії: "що протягом кількох місяців їх армія не може витиснути українських військових з території РФ".

Говорячи про готовність Росії до переговорів, президент сказав, що це залежить від декількох факторів, серед іншого і виборів у США. Він думає, що Кремль спостерігатиме за політикою Штатів.

"Сполучені Штати продемонструють політику дуже швидко, після виборів, на мою думку. І з цієї інформації, яку я отримував від кандидатів, це позитив від моїх з ними зустрічей. Я вважаю, що вони не будуть чекати до січня (ред: коли наступний президент замінить попереднього очільника Білого дому): вони щось не зможуть зробити згідно з їхніми повноваженнями, але щось зможуть", – сказав Зеленський.

Другий показник: це безпека енергетики і вільного судноплавства. Якщо Росія перестане робити удари по енергетиці та цивільних суднах, це сигналізуватиме про її готовність сісти за стіл переговорів.

"Також, якщо нам вдасться отримати результат по цих двох пунктах, це також буде сигнал, чи готова Росія закінчувати війну. Третє – це наша робота з деякими країнами Глобального Півдня. Ми її проводимо. Маємо зустрічі. Різні країни, різні контакти", – пояснив він.

Загалом президент на запитання про те, чи чинять українські партнери тиск у питанні початку переговорів з Росією, віджартувався: "З роками в цілому у людей вище тиск. Але ж в наших силах слідкувати за цим процесом і бути в достатньо сильній позиції України".