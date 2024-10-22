WSJ: Москва дозволила Кадирову розграбувати металургійні заводи у Маріуполі

Глава Чечні і його соратники вивозять з міста і продають сучасне металургійне обладнання.

Росія перетворює металургійні заводи Маріуполя на військову здобич, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що зараз зруйноване портове місто є трофеєм війни, збагачуючи союзників Путіна.

Війська Москви підірвали один із двох гігантських металургійних комбінатів міста, Азовсталь, одночасно здолавши найзапекліший опір України.

Згідно з свідченнями менеджерів підприємств та документами, Кадиров і його соратники вивозять і продають сучасне металургійне обладнання, доставляють металобрухт до Росії для використання її автовиробниками, які перебувають під санкціями, і перевозять промислові гази для космічної програми Москви.

На численних відео, опублікованих в Інтернеті, чеченські бойовики в Маріуполі, в тому числі власні сини-підлітки Кадирова, претендують на значні частини міста, кажуть російські аналітики.

Як пише видання, найбільшою нагородою Кадирова було завоювання Маріуполя, процвітаючого портового міста з населенням 431 000 людей до вторгнення Росії та великого промислового експортного центру на Чорному морі.

До війни податки заводу імені Ілліча та «Азовсталі» фінансували понад третину річного бюджету Маріуполя.

Завод імені Ілліча після боїв мав вигляд апокаліптичного собору зі скрученої сталі, але залишався функціональним.

Російська влада стверджує, що «Азовсталь» занадто пошкоджена, щоб її відбудовувати, і її буде перетворено на промислову зону. Натомість Кадиров має більші амбіції щодо заводу імені Ілліча.

Невдовзі після того, як росіяни захопили Маріуполь, новостворена місцева компанія ТОВ «ММК імені Ілліча» почала експортувати сталь, взяту з непрацюючого заводу, за словами російських чиновників і керівників заводу, цитованих контрольованими Росією державними ЗМІ. Компанію в серпні 2022 року зареєстрували двоє чоловіків, один з яких, згідно з російськими корпоративними документами, значиться як Валід Вахитович Корчагін.

Корчагін є 25-річним сином наближеного до Кадирова офіцера Вахіта Геремєєва, за даними Метінвесту, законного українського власника Ілліча.

Раніше BBC News Russian повідомляло, що Корчагін є сином Геремєєва.

Рівноправним партнером Корчагіна в новій компанії був російський бізнесмен Юрій Мурай, пов’язаний з військовими. Згідно з офіційною презентацією іншої компанії Мурая, вантажного судна «Альянс Сервіс», він перевозив вантажі для Міноборони в окупований Крим, який Москва захопила в України в 2014 році.

Кадиров, Геремєєв, Корчагін, Мурай і Кремль не відповіли на запити про коментарі.