Змінили порядок виплат компенсації за невикористану відпустку для родин загиблих військових та поліцейських

У разі загибелі кількість днів відпустки, за які буде виплачуватися компенсація, залежатиме від стажу служби та інших факторів.

Уряд затвердив змінений порядок виплат компенсації за невикористані дні відпустки для родин загиблих військових та поліцейських.

Про це інформує постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тепер, у разі загибелі, кількість днів відпустки, за які буде виплачуватися компенсація, залежить від стажу служби та інших факторів.

Для військових це може бути від 30 до 45 днів, залежно від вислуги років та від 2 до 15 календарних днів залежно від місця служби та посади.

Для поліцейських – 30 днів, та від 1 до 15 календарних днів залежно від вислуги років.

Раніше уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових. Раніше рішення про призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) приймалися міжвідомчою комісією, а кошти виплачувалися органами соціального захисту населення.