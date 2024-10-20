Невідомі пошкодили 23 могили на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища у Львові.
Про це у соцмережі Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Євген Бойко.
“Вночі о 02:42 вандали здійснили наругу на могилах наших Героїв на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища”, ‒ зазначив депутат.
З пошкоджених могил 17 ‒ поховання Героїв російсько-української війни, три ‒ могили політвʼязнів і дві ‒ волонтерів.
На місці інцидентів працюють відповідні служби.
“Передивляємося камери відеоспостереження. Будьте певні негідники понесуть покарання”, ‒ додав Бойко.