Невідомі пошкодили 23 могили на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища у Львові.

Про це у соцмережі Facebook повідомив депутат Львівської міської ради Євген Бойко.

“Вночі о 02:42 вандали здійснили наругу на могилах наших Героїв на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища”, ‒ зазначив депутат.

З пошкоджених могил 17 ‒ поховання Героїв російсько-української війни, три ‒ могили політвʼязнів і дві ‒ волонтерів.

На місці інцидентів працюють відповідні служби.

“Передивляємося камери відеоспостереження. Будьте певні негідники понесуть покарання”, ‒ додав Бойко.