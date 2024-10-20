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Колишній генерал Прабово Субіанто склав присягу як президент Індонезії

Політик хоче посилити міжнародну роль найбільшої економіки Південно-Східної Азії.

Колишній генерал Прабово Субіанто склав присягу як президент Індонезії
Церемонія інавгурації Прабово Субіанто як восьмого президента Індонезії
Фото: EPA/UPG

Колишній військовий генерал Прабово Субіанто склав присягу як восьмий президент Індонезії з амбітними планами прискорити економічне зростання країни, прагнучи посилити міжнародну роль найбільшої економіки Південно-Східної Азії.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

73-річний Прабово змінив Джоко Відодо через вісім місяців після переконливої перемоги на лютневих президентських виборах. Віцепрезидентом країни став старший син Відово ‒ Гібран Ракабумінг Рака.

“Інавгурація завершує чудовий поворот для Прабово, колишнього командувача страхітливих спецпідрозділів країни, якого звільнили з армії і якого колись “заборонили” США за можливе викрадення демократичних активістів. Прабово завжди заперечував звинувачення”, ‒ пише FT.

Колишній генерал здобув прихильність мільйонів індонезійців, підтримавши дуже популярного Відодо та пообіцявши спадкоємність політики, а також безкоштовні шкільні ‒ масштабну програму, яка, як очікується, коштуватиме 28 мільярдів доларів. Він також пообіцяв підвищити економічне зростання до 8% на рік проти 5%, які Індонезія підтримувала понад 10 років.

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Але Прабово вже окреслив відхід від свого попередника ‒ від державних витрат до зовнішньої політики. Він відкритий до більшого боргу для фінансування програм соціальної допомоги і планує розширити кабінет міністрів на третину, аби долучити до роботи уряду своїх політичних союзників.

Новий президент також хоче, щоб Індонезія відігравала активнішу роль на міжнародному рівні. Відодо уникав міжнародних заходів. За 10 років свого правління він ніколи не брав участі у щорічній Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку особисто. Прабово, з іншого боку, здійснив понад 12 міжнародних поїздок між виборами та днем інавгурації.

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