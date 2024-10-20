CNN: Пентагон розслідує витік надсекретних розвідданих США щодо удару Ізраїлю по Ірану

У документі йшлося про наявність Ізраїлем зброї, планування удару по Ірану та переміщення боєприпасів.

США розслідують витік надсекретних даних американської розвідки щодо планів Ізраїлю атакувати Іран у відповідь на удар Тегерана на початку цього місяця.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Зокрема, мова йде про документи від 15 та 16 жовтня, вміст яких почали поширювати у мережі Інтернет після того, як їх оприлюднили у телеграм-каналі "Middle East Spectator", який називають проіранським, а пов’язаний обліковий запис X показує, що він знаходиться в Ірані.

Відповідні документи мають гриф "цілком таємно" і позначки, відповідно до яких доступ до цієї інформації мають лише США та їхні союзники з альянсу Five Eyes (Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія).

В одному із документів, створеному Національним агентством геопросторової розвідки США (NGA), описується підготовка Ізраїлю до удару по Ірану. А саме, про плани Ізраїлю щодо переміщення боєприпасів.

В іншому документі стверджується, що джерелом є Агентство національної безпеки США (NSA). У ньому міститься інформація щодо навчання ізраїльських ВПС із застосуванням ракет класу "повітря-поверхня", які також є частиною підготовки до удару Ізраїлю по Ірану.

За інформацією джерел, слідство з’ясовує, хто мав доступ до документів Пентагону. Додається, що будь-який подібний витік автоматично спричинить початок спільного розслідування ФБР та Міноборони США. У ФБР від коментарів щодо ймовірного інциденту відмовилися.

Інше джерело CNN зазначає, що документ ймовірно містив в собі інофрмацію про наявність в Ізраїлю ядерної зброї. Також у документі зазначається, що США не бачили жодних ознак того, що Ізраїль планує застосувати ядерну зброю проти Ірану.

The Guardian повідомляв, що ізраїльські військові розширюють свої операції на кількох фронтах до річниці терактів 7 жовтня, зокрема планує також відплату Ірану за ракетний удар 1 жовтня.