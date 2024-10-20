У Мозамбіку застрелили двох соратників провідного опозиційного політика

Провідний політик від опозиції та кандидат у президенти Мозамбіку Венансіо Мондлане

Вчора в столиці Мозамбіку застрелили двох соратників провідного політика від опозиції та кандидата у президенти Венансіо Мондлане, пише DW.

Це сталося після виборів 9 жовтня, після яких опозиція звинуватила керівну партію “Фронт визволення Мозамбіку” (ФВМ) у фальсифікації виборів.

За словами очевидців, адвокат Ельвіно Діас і політик Пауло Гуамбе були в автомобілі в центрі Мапуту, коли їх оточили і розстріляли з інших авто. Двоє бойовиків випустили 20 куль.

Гуамбе був кандидатом від партії Podemos, яка підтримала Мондлане на виборах президента. У політичний силі заявили про вбивства.

Поліція почала розслідування, однак не підтвердила ідентифікацію вбитих. Водночас правоохоронці повідомили про те, що у машині на місці інциденту також була жінка, яку госпіталізували.

Речник поліції заявив, що жертви перед стріляниною перебували у місцевому барі, після чого за ними почали стежити. На думку поліції, вбивства могли бути пов'язані зі спілкуванням з іншими відвідувачами бару.

Мозамбік очікує результатів виборів на тлі звинувачення у шахрайстві

Результати загальних виборів у Мозамбіку мають бути опубліковані 24 жовтня.

“Фронт визволення Мозамбіку”, який керує країною з моменту здобуття ним незалежності від Португалії в 1975 році, оголосив про перемогу одразу після дня голосування.

Мондлане заявив про шахрайство та закликав жителів Мозамбіку вийти завтра на протести.

Торік Ельвіно Діас звинуватив владу в фальсифікаціях на муніципальних виборах, які виграв ФВМ. Група спостерігачів Mais Integridade заявила, що Діас висловлював побоювання щодо можливості його вбивства.