АР: росіяни використовують працю молодих африканок на виборництві "Шахедів" у Татарстані

Щоб заповнити термінову нестачу робочої сили у Росії під час війни, Кремль набирає жінок віком 18-22 років з Уганди, Руанди, Кенії, Південного Судану, Сьєрра-Леоне та Нігерії, а також із південноазіатської Шрі-Ланки та Латинської Америки для роботи на заводі із виробництва безпілотників "Алабуга".

Про це йдеться у розслідуванні АР.

Жінки спокушаються на рекламні оголошення у соцмережах, у яких обіцяють роботу та навчання у сфері обслуговування, безкоштовний квиток на літак, гроші та "далеку пригоду в Європі". Проте замість програми цього потрапляють у степи російського Татарстану, щоб працювати на заводі "Алабуга", який виробляє безпілотники іранської розробки.

У першому півріччі цього року там вже прийняли на роботу 182 жінки, в основному це вихідки із країн Центральної та Східної Африки. Також завод набирає персонал у Південній Америці та Азії, щоб "допомогти жінкам почати кар’єру".

Як йдеться у матеріалі, "Алабуга" – єдине російське виробництво, яке залучає жінок з Африки, Азії та Південної Америки для виготовлення зброї. Близько 90% іноземних жінок, набраних через програму "Alabuga Start", працюють над виготовленням безпілотників, особливо частин, "які не вимагають особливої майстерності".

Фабрика також залучає неповнолітніх студентів Алабузького політехнічного інституту, розташованого неподалік. Декому із них тільки по 15 років, і вони скаржаться на погані умови праці.

Згідно з повідомленнями в Telegram-каналі "Алабуги", чиновники проводили вербування в Уганді, зокрема, вихідок із дитячих будинків. Російські політики також відвідали понад 26 посольств у Москві, щоб просувати цю програму.

Працівники перебувають під постійним наглядом у гуртожитках і на роботі, вони працюють понаднормово, а отримують менше, ніж очікували. Також африканки працюють із небезпечними хімікатами, які спотворюють їхні обличчя та руки, а засобів захисту не вистачає.

На виробництві вхід контролюється за допомогою системи розпізнавання обличчя, а за працівниками спостерігають через відеокамери. Іноземці отримують місцеві SIM-карти після прибуття, але їм заборонено провозити телефони на завод, який вважається важливим військовим об’єктом.

Спочатку програма обіцяла новобранцям 700 доларів на місяць, але згодом у соціальних мережах опублікували обіцянку про "понад 500 доларів". Але насправді жінкам платять ще менше. Одна із робітниць поскаржилася виданню, що вартість проживання, авіаквитків, медичної допомоги та уроків російської мови вираховується із зарплати, тому важко оплачувати базові речі, навіть проїзд в автобусі.

Зазначається, у планах росіян – збільшити кількість робочої сили на заводі із трохи менше 900 осіб у 2023 році до 2600 у 2025 році.

У квітні комплекс зазнав атаки українського безпілотника , в результаті чого постраждали щонайменше 12 людей.

Видання зв’язалося з урядами 22 країн, чиїх громадян завербувала Росія. Більшість не відповіли на запити або сказали, що розберуться.