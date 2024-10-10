Ураган "Мілтон" перекваліфіковано на третю категорію небезпеки

Попри попередні заяви про те, що ураган "Мілтон", який наближається до штату Флорида, є "штормом століття", експерти офіційно знизили оцінку рівня його загрози до трьох балів замість п'яти.

Як пише The Guardian, це не означає, що до негоди можна поставитися з меншою пильністю: синоптики все ще обіцяють шквальні вітри, швидкість яких сягатиме позначки у майже 200 кілометрів на годину. Великі території Флориди можуть бути затоплені через підняття води на понад три метри.

Чиновники наказали більш ніж двом мільйонам громадян евакуюватися, заявивши, що "ті, хто цього не зроблять, ризикують загинути". Очікується, що ураган завдасть "неймовірних" руйнувань.