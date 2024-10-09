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Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей, — ГУР

Загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Ліванської Республіки евакуйовано 302 людини.

Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей, — ГУР
евакуація людей з Лівану
Фото: ГУР МО

9 жовтня співробітники Головного управління розвідки Міноборони і Міністерства закордонних справ евакуювали ще 68  громадян України та інших семи держав з Лівану.

Про це повідомляє ГУР.

За інформацією ГУР, літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві: наразі евакуйовано 28 українців — 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України.

Фото: ГУР МО

Також вдалось забрати і двох собак українців.

У межах місії Україна допомогла покинути Ліван і для 40 іноземців з 7 країн світу ― 26 дорослим та 14 дітям. Завдяки діям України у безпеці опинились громадяни: 

Завдяки діям українських розвідників та МЗС у безпеці опинились: 6 громадян Аргентини, 6 громадян Мексики, 8 громадян Молдови, 1 громадянин Румунії, п'ять громадян Чехії, два громадянина Колумбії, 12 громадян Лівану.

Зазначається, що завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно та без ускладнень.

Відомо, що під час попередніх трьох місій з близькосхідної країни вдалося вивезти 234 особи: 189 громадян України та 45 іноземців. Загалом станом на 9 жовтня 2024 року з Ліванської Республіки евакуйовано 302 людини — 217 українців та 85 громадян інших держав.

Тим, хто бажає скористатися допомогою держави, у ГУР рекомендують звертатися до Посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 або електронною поштою: [email protected].

Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером +38-044-238-16-57.

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