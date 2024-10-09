​Президент Австрії ще не розпорядився сформувати уряд переможцям парламентських виборів

Із ультраправою Партією свободи ніхто не хоче вступати в коаліцію.

Президент Австрії Александр ван дер Беллен не дав мандату на формування уряду переможцям парламентських виборів - ультраправій Партії свободи, пише Die Presse.

Він повідомив, що провів перемовини з лідерами всіх парламентських партій, аби отримати чітке уявлення про їхні наміри і спроможності до співпраці. Наразі це призвело до "патової ситуації", зауважив Беллен.

Він наголосив, що для формування уряду потрібна співпраця щонайменше двох партій, які набрали найбільшу кількість голосів виборців. Але з Партією свободи жодна політсила не хоче вступати у переговори задля утворення коаліції.

Лідер ультраправих Герберт Кікль заявив натомість, що він вважає, що спроможний сформувати кабмін.

Тож президент Австрії попросив керівник трьох провідних партій - Партії свободи, Австрійську народну партію чинного канцлера Карла Негаммера, а також соціал-демократів - визначитися з форматом коаліції. Зустріч із ним президент проведе через півтора тижні.