Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСвіт

​Президент Австрії ще не розпорядився сформувати уряд переможцям парламентських виборів

Із ультраправою Партією свободи ніхто не хоче вступати в коаліцію. 

​Президент Австрії ще не розпорядився сформувати уряд переможцям парламентських виборів
Александер ван дер Беллен
Фото: president.gov.ua

Президент Австрії Александр ван дер Беллен не дав мандату на формування уряду переможцям парламентських виборів - ультраправій Партії свободи, пише Die Presse.

Він повідомив, що провів перемовини з лідерами всіх парламентських партій, аби отримати чітке уявлення про їхні наміри і спроможності до співпраці. Наразі це призвело до "патової ситуації", зауважив Беллен.

Він наголосив, що для формування уряду потрібна співпраця щонайменше двох партій, які набрали найбільшу кількість голосів виборців. Але з Партією свободи жодна політсила не хоче вступати у переговори задля утворення коаліції.

Лідер ультраправих Герберт Кікль заявив натомість, що він вважає, що спроможний сформувати кабмін.

Тож президент Австрії попросив керівник трьох провідних партій - Партії свободи, Австрійську народну партію чинного канцлера Карла Негаммера, а також соціал-демократів - визначитися з форматом коаліції. Зустріч із ним президент проведе через півтора тижні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies