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Reuters: британський міністр закордонних справ відвідає наступного тижня Китай

Лейбористи хочуть переглянути багато позицій попереднього уряду щодо Пекіна, особливо прийняття китайських інвестицій, які створюють робочі місця.

Reuters: британський міністр закордонних справ відвідає наступного тижня Китай
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відвідає Китай наступного тижня, пише Reuters з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що новий лейбористський уряд прагне зменшити конфронтаційні зв’язки з другою за величиною економікою світу та відновити торгові та інвестиційні переговори.

Британські офіційні особи заявили, що хочуть переглянути багато позицій попереднього уряду консерваторів щодо Китаю, особливо щодо прийняття китайських інвестицій, які створюють робочі місця.

Але Лондон навряд чи поступиться з таких питань, як участь китайських фірм у забезпеченні ключової інфраструктури Сполученого Королівства, прав людини та відновлення ліцензії державного мовника CGTN, який контролює керівна Комуністична партія Китаю.

Ламмі, який пообіцяв переглянути відносини Британії з Китаєм, зустрінеться з китайськими чиновниками в Пекіні та представниками британських фірм у Шанхаї.

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У серпні під час телефонної розмови британський прем’єр-міністр Кір Стармер, який обійняв посаду у липні, сказав голові Китаю Сі Цзіньпіну, що їхні країни повинні мати можливість відверто говорити про розбіжності, прагнучи до більш тісних економічних зв’язків і співпраці з глобальних питань.

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