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У останніх опитуваннях розрив мід Трампом і Гарріс скоротився

Розрив між кандидатами на пост президента США становить 3%.

У останніх опитуваннях розрив мід Трампом і Гарріс скоротився
Дональд Трамп та Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Віце-президентка від Демократичної партії США і кандидатка на пост глави держави Камала Гарріс випереджає у опитуваннях свого суперника, республіканця Дональда Трампа лише на три відсотки:  46% проти 43% відповідно.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, пише Reuters.

Раніше, у вересні, Трамп відставав від Гарріс на шість пунктів.

Зазначається, що американці, які брали участь у опитуванні, вважають, що головною проблемою, з якою стикається країна, є економіка і що Трамп має кращий підхід до вирішення "вартості життя" порівняно із Гарріс. 

Проте опитані виборці вважають, що Гарріс є кращим кандидатом для подолання розриву між заможними та пересічними американцями.

Під час останнього опитування виборці довіряли гостроті розуму Харріс більше, ніж Трампу, причому 55% погодилися з твердженням, що вона «має гострий розум та здатна впоратися з викликами», порівняно з 46%, які сказали те саме про Трампа.

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