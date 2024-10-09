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Трампа звинуватили у брехні через заяву про відвідування Гази

ЗМІ не знайшли доказів, що політик здійснював таку поїздку.

Трампа звинуватили у брехні через заяву про відвідування Гази
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Експрезидент США Дональд Трамп у радіоетері заявив ведучому Г'ю Г'юітту, який є прихильником правих рухів, що відвідував Смугу Гази.

Як пише The Guardian, республіканець розповів, що палестинська територія має "чудове розташування, чудовий берег та прекрасну воду". На думку Трампа, за належного розвитку Смуга могла б конкурувати за привабливістю для багатіїв та туристів із Монако.

Американські ЗМІ вирішили перевірити правдивість твердження Трампа про поїздку в Газу і не виявили жодних свідчень про те, що він міг відвідувати Смугу під час своєї президентської каденції чи до неї. 

Один із радників кампанії республіканця в коментарі The New York Times пояснив слова політика тим, що він був в Ізраїлі, а "Газа це Ізраїль". Але це не відповідає дійсності: Смуга ніколи не входила до складу цієї держави. 

У 2017 році Трамп справді їздив до Ізраїлю і навіть побував у Вифлеємі, який перебуває під контролем Палестинської автономії, щоб зустрітися з Махмудом Аббасом. Проте відвідування Гази програма візиту не передбачала. 

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