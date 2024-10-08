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Трамп назвав дату виборів президента США найважливішим днем у історії Ізраїлю

Він також висловив припущення про те, що нападу не було б, якби президентом був він.

Трамп назвав дату виборів президента США найважливішим днем у історії Ізраїлю
Дональд Трамп під час прес конференції в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 26 вересня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Кандидат-республіканець Дональд Трамп вважає, що вибори американського президента стануть "найважливішим днем в історії Ізраїлю". Він зробив відповідну заяву в своєму гольф-клубі в Маямі у річницю нападу ХАМАС на Ізраїль, пише Politico.

Трамп сказав, що якщо вони не виграють ці вибори, то будуть "величезні наслідки для всього". Він також укотре повторив припущення про те, що якби при владі була його адміністрація, то нападу на Ізраїль би не було – раніше він казав те саме про напад на Україну.

"Якби я був президентом, атака 7 жовтня ніколи не сталася б. Минулі два роки довели, що слабкість лише породжує насильство та війну", – сказав Трамп.

Під час організованого за участі єврейських активістів заходу в гольф-клубі Трамп сказав, що він "не дозволить, щоб єврейська держава опинилася під загрозою знищення".

"Я не дозволю ще одного голокосту єврейського народу. Я не дозволю розв’язати джихад проти Америки чи наших союзників і підтримаю право Ізраїлю виграти війну з терором, і він має виграти її швидко", – сказав він. 

  • Нинішні війни – одна з часто обговорюваних Трампом тем. Він неодноразово заявляв, що знає, як припинити війну в Україні, але жодного разу не висловлював конкретики. 
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, "Трамп насправді не знає, як зупинити війну, навіть якщо він може думати, що знає як". 
  • Під час вересневої поїздки до США Зеленський зустрічався з Трампом. Він показував американському політику План перемоги, який раніше презентував Джо Байдену та Камалі Гарріс. 
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