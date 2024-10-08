ЄС вимагає від Боснії та Герцеговини запровадити візи для росіян

Представник Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Копман озвучив для Боснії та Герцеговини вимогу щодо виділення 6 мільярдів євро в рамках плану розвитку. Щоб розраховувати на транш, балканська країна повинна узгодити свою візову політику з нормами Шенгенської зони.

Як пише "Суспільне", це означає запровадження візового режиму для громадян Росії, Китаю та Туреччини. Такий крок дозволить Боснії та Герцеговині відповідати критеріям безпеки щодо міграції та контролю за перетином кордонів.

Боснійська преса стверджує, що загалом нічого нового у вказівці ЄС немає: у 2023 році Сараєво теж закликали закрити для росіян вільний доступ шляхом запровадження віз. Але це перший випадок, коли від виконання вимоги напряму залежить, чи отримає країна грошову допомогу.