Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Києві уламки ворожих ракет упали в 4 районах, пошкоджено дах багатоповерхівки і авто (оновлено)
У Києві уламки ворожих ракет упали в 4 районах, пошкоджено дах багатоповерхівки і авто (оновлено)
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
ГоловнаСвіт

ЄС вимагає від Боснії та Герцеговини запровадити візи для росіян

Від виконання залежить, чи отримає держава чималу грошову допомогу.

ЄС вимагає від Боснії та Герцеговини запровадити візи для росіян
Фото: osce.usmission.gov

Представник Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Копман озвучив для Боснії та Герцеговини вимогу щодо виділення 6 мільярдів євро в рамках плану розвитку. Щоб розраховувати на транш, балканська країна повинна узгодити свою візову політику з нормами Шенгенської зони.

Як пише "Суспільне", це означає запровадження візового режиму для громадян Росії, Китаю та Туреччини. Такий крок дозволить Боснії та Герцеговині відповідати критеріям безпеки щодо міграції та контролю за перетином кордонів.

Боснійська преса стверджує, що загалом нічого нового у вказівці ЄС немає: у 2023 році Сараєво теж закликали закрити для росіян вільний доступ шляхом запровадження віз. Але це перший випадок, коли від виконання вимоги напряму залежить, чи отримає країна грошову допомогу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies