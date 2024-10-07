Шмигаль на зустрічі з Фіцо підкреслив, що продовження транзиту газу з Росії до ЄС не буде

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі зі словацьким колегою Робертом Фіцо наголосив, що держава не продовжуватиме угоду про транзит російського газу.

Шмигаль сказав, що розуміє гостру залежність від цього ресурсу Словаччини та деяких інших держав. Але Україна розраховує на диверсифікацію поставок.

"Водночас Україна готова і надалі виконувати свої зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію з Євросоюзом та Договору до Енергетичної Хартії", – сказав він.

Український прем'єр наголосив, що стратегічною метою України є застосування санкцій проти російської газової молекули, аби Москва втратила прибутки від продажу вуглеводнів і не могла за їх рахунок фінансувати війну.

Сьогодні між українським і словацьким прем'єрами відбувся другий раунд перемовин. Фіцо сказав, що Словаччина підтримує вступ України до ЄС, але проти того, щоб вона вступала до НАТО.