Іспанія запропонує ініціативу зі створення мінігруп для фінансової інтеграції ЄС

Пропонується дозволити групі трьох або більше країн розвивати спільні ініціативи, навіть якщо інші члени Євросоюзу проти. Йдеться, наприклад, про створення пан’європейської системи кредитних рейтингів.

Іспанія пропонує швидший шлях до тіснішої фінансової інтеграції в ЄС між країнами-однодумцями, намагаючись покласти край десятирічному глухому куту щодо гармонізації ринків капіталу та кредитних ринків блоку, йдеться у матеріалі Financial Times.

Сьогодні Мадрид має зробити офіційну пропозицію щодо нового механізму, який дозволить групі трьох або більше країн продовжувати спільні ініціативи, навіть якщо інші члени ЄС проти. Йдеться, наприклад, про створення пан’європейської системи кредитних рейтингів.

Протягом понад десяти років Євросоюз намагався зруйнувати національні бар’єри на ринках капіталу, щоб допомогти європейським компаніям залучати кошти. Однак спроби створити “союз ринків капіталу” зірвав опір кількох столиць.

Іспанія зробила такий крок після політичних рекомендацій колишніх прем’єр-міністрів Італії Маріо Драгі та Енріко Летта, які попередили, що блок ризикує економічним спадом, якщо не зможе перетворити свої приватні заощадження на продуктивні інвестиції.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо представить пропозицію країни колегам-міністрам ЄС у Люксембурзі. За його словами, що пропозиція допоможе уникнути “потенційної небезпеки розчарування” через повільне прийняття рішень ЄС.

“Ми не можемо чекати стільки часу”, ‒ сказав він, зазначивши, що в середньому на прийняття законодавства блоку потрібно 19 місяців.

Іспанія хоче почати з узгодженої системи кредитного рейтингу для малого та середнього бізнесу, якому, за його словами, набагато важче залучити фінансування, ніж великим компаніям. Це знизить витрати на фінансування як на ринках капіталу, так і на кредитних ринках і дозволить іспанській компанії, наприклад, залучати кошти за конкурентними ставками в будь-якій іншій країні-учасниці блоку.

Яку розширену співпрацю вже дозволяють закони Євросоюзу

Законодавство ЄС уже дозволяє “розширене співробітництво” між щонайменше дев’ятьма державами-членами щодо конкретних ініціатив, якщо спроби забезпечити підтримку реформ на рівні ЄС зазнають невдачі.

Але цей механізм успішно використовувався лише чотири рази, і “він не зміг вийти з глухого кута” щодо податку на фінансові операції, навіть після того, як його дослідили більше ніж десять країн. Іспанські чиновники назвали його застарілим і недостатньо гнучким, щоб забезпечити реальні зміни в ключових сферах.

Нещодавно пропозиція Франції, яку підтримали Італія, Іспанія, Польща та Нідерланди, щодо створення союзу ринків капіталу зазнала невдачі. Пропозиція включала централізацію нагляду за банками та менеджерами активів у паризькій агенції ЄС European Securities and Markets Authority. Париж заявляв, що це сприятиме більшій інтеграції капіталу. Однак ідея зустріла опір більшості менших держав-членів, які побоювалися втратити право встановлювати власні правила та скептично ставилися до спроб Франції централізувати владу.