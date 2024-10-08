Естонія може визнати геноцидом масову депортацію кримських татар. Сьогодні, 8 жовтня, голова комісії парламенту Естонії із закордонних справ Марко Міхкельсон від імені 54 депутатів передав у провадження Рійгікогу проект заяви, присвячений 80-м роковинам масової депортації кримських татар. Документ покликаний визнати депортацію актом геноциду.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби естонського парламенту.

У проекті жорстко засуджуються винищення кримських татар та їхня масова депортація з рідного півострова Криму на територію Центральної Азії, яка була спланована та здійснена тоталітарним радянським режимом у березні 1944 року. Як нагадали у пресслужбі Рійгікогу, було депортовано близько 200 000 кримських татар, десятки тисяч з яких загинули, а весь народ втратив свою батьківщину і протягом десятиліть перебував під гнітом жорстокої русифікації. Заборона на повернення на батьківщину була скасована лише у листопаді 1989 року.

У проєкті заяви наголошується, що Російська Федерація продовжує вести в окупованому у 2014 році Криму щодо кримських татар політику геноциду, застосовану в Радянському Союзі, метою якої є знищити ідентичність кримських татар та стерти їхню історичну та культурну спадщину.

Також у документі засуджують продовження ведення щодо кримських татар політики геноциду, зокрема, застосування системних затримань, тортур, викрадення людей та заборони вивчення та використання рідної мови.

Крім цього, парламент закликає міжнародну громадськість продемонструвати солідарність із кримськими татарами та продовжити засуджувати окупацію та анексію Криму, здійснені Російською Федерацією.

У документі депутати також вимагають беззаперечного відновлення державного суверенітету України на території, яку Російська Федерація окупувала в ході озброєної агресії, що почалася в 2014 році, і підкреслюють, що Крим є невід'ємною частиною України.

Сьогодні у другій половині дня комісія Рійгікогу із закордонних справ обговорить передачу проекту заяви пленарному засідання для обговорення та голосування.