​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
​Президентські вибори в Молдові. Олігархи прагнуть повернути все
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
ГоловнаСвіт

У Мозамбіку тривають президентські, парламентські та місцеві вибори

Чинний глава держави Філіпе Нюсі досяг конституційної межі у два терміни і більше не балотується.

У Мозамбіку тривають президентські, парламентські та місцеві вибори
Даніель Чапо, кандидат у президенти Мозамбіку від партії “Фронт визволення Мозамбіку”
Фото: EPA/UPG

Жителі Мозамбіку почали сьогодні голосування за нового президента, пише Bloomberg.

У східноафриканській країні відбуваються сьомі президентські та законодавчі вибори, а також четверті вибори до провінційних зборів. Чинний глава держави Філіпе Нюсі досяг конституційної межі у два терміни і більше не балотується.

Новий президент матиме завдання буде придушити повстання, що призупинило масштабні проєкти зі скрапленого природного газу. Проєкти могли би змінити ситуацію в одній з найменш розвинених країн світу, зазначає видання.

Незаперечним фаворитом на посаду президента є Даніель Чапо, кандидат від партії “Фронт визволення Мозамбіку”, яка керувала державою з моменту здобуття незалежності в 1975 році.

За даними Oxford Economics Africa, 47-річний колишній губернатор провінції “майже впевнений”, що переможе своїх трьох опонентів, а Eurasia Group оцінює шанси на те, що партія Чапо отримає більшість у дві третини в парламенті, на рівні 70%.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Атаки угруповання, яке підтримує “Ісламська держава”, змусили TotalEnergies SE відкласти роботу над своїм проектом з виробництва ЗПГ вартістю 20 мільярдів доларів у північній провінції Кабу-Делгаду на початку 2021 року. 

Патрік Пуянне, генеральний директор компанії, планує відвідати Мозамбік наприкінці жовтня, щоб перевірити, чи планує обраний президент продовжувати заручатися допомогою Руанди для підтримки безпеки в цьому районі.

Підписуйтесь на наш Google News

Мозамбік сподівався, що газовий проєкт і ще більший проєкт, запланований ExxonMobil Corp., допоможуть витягнути мільйони людей з бідності. Торік у країні майже троє з чотирьох людей жили на 2,15 доларів на день. Семирічне повстання, внаслідок якого загинули тисячі людей, є однією з найбільших проблем уряду, виснажуючи фінанси та затримуючи доходи від вуглеводнів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies