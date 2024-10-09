У Мозамбіку тривають президентські, парламентські та місцеві вибори

Чинний глава держави Філіпе Нюсі досяг конституційної межі у два терміни і більше не балотується.

Жителі Мозамбіку почали сьогодні голосування за нового президента, пише Bloomberg.

У східноафриканській країні відбуваються сьомі президентські та законодавчі вибори, а також четверті вибори до провінційних зборів. Чинний глава держави Філіпе Нюсі досяг конституційної межі у два терміни і більше не балотується.

Новий президент матиме завдання буде придушити повстання, що призупинило масштабні проєкти зі скрапленого природного газу. Проєкти могли би змінити ситуацію в одній з найменш розвинених країн світу, зазначає видання.

Незаперечним фаворитом на посаду президента є Даніель Чапо, кандидат від партії “Фронт визволення Мозамбіку”, яка керувала державою з моменту здобуття незалежності в 1975 році.

За даними Oxford Economics Africa, 47-річний колишній губернатор провінції “майже впевнений”, що переможе своїх трьох опонентів, а Eurasia Group оцінює шанси на те, що партія Чапо отримає більшість у дві третини в парламенті, на рівні 70%.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Атаки угруповання, яке підтримує “Ісламська держава”, змусили TotalEnergies SE відкласти роботу над своїм проектом з виробництва ЗПГ вартістю 20 мільярдів доларів у північній провінції Кабу-Делгаду на початку 2021 року.

Патрік Пуянне, генеральний директор компанії, планує відвідати Мозамбік наприкінці жовтня, щоб перевірити, чи планує обраний президент продовжувати заручатися допомогою Руанди для підтримки безпеки в цьому районі.

Мозамбік сподівався, що газовий проєкт і ще більший проєкт, запланований ExxonMobil Corp., допоможуть витягнути мільйони людей з бідності. Торік у країні майже троє з чотирьох людей жили на 2,15 доларів на день. Семирічне повстання, внаслідок якого загинули тисячі людей, є однією з найбільших проблем уряду, виснажуючи фінанси та затримуючи доходи від вуглеводнів.