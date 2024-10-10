Північна Корея заявила, що збирається “назавжди закрити та заблокувати південний кордон”, повідомляє DW з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

Пхеньян також пообіцяв “повністю перекрити дороги та залізниці”, що ведуть до Південної Кореї, і “зміцнити відповідні райони нашої сторони потужними оборонними спорудами”.

Збройні сили Північної Кореї назвали свої кроки "заходом самооборони" у відповідь на "воєнні навчання" Південної Кореї та розміщення стратегічних ядерних засобів США.

Військові зазначають, що надіслали телефонне повідомлення американським силам, щоб “запобігти будь-яким неправильним оцінкам” або “випадковому конфлікту щодо процесу фортифікації”.

Ці заходи здебільшого розглядаються як символічний жест, і незрозуміло, як вони вплинуть на відносини Пхеньяна з Південною Кореєю, оскільки транскордонні подорожі та обміни припинилися роки тому.

Реакція Південної Кореї

Збройні сили Південної Кореї назвали заяву Північної Кореї “відчайдушним заходом, що випливає з незахищеності невдалого режиму Кім Чен Ина”.

Військові кажуть, що Сеул не потерпить будь-яких спроб Північної Кореї змінити статус-кво і “категорично покарає” Пхеньян за будь-які провокації. Вони додають, що КНДР з квітня вже додає протитанкові бар'єри на кордоні та зміцнює дороги.

Розвідувальне агентство Південної Кореї також виявило ознаки того, що Північна Корея зруйнувала ділянки залізниці, що сполучає дві країни.

Деякі аналітики вважають, що заява Пхеньяна може стати можливим першим кроком до більш серйозних заходів, таких як внесення змін до конституції Північної Кореї, щоб проголосити новий морський кордон на південь від поточної де-факто лінії.

Державні ЗМІ написали, що цього тижня Верховні народні збори збиралися протягом двох днів, щоб змінити встановлений законом вік для роботи та голосування на виборах у КНДР.

Проте не відомо, чи йшлося про січневе розпорядження лідера Кім Чен Ина переписати конституцію, щоб усунути мету мирного об’єднання Кореї, формально назвати Південну Корею "незмінним головним ворогом" країни та визначити сувереначити суверенну територіальну сферу Півночі.