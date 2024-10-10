На виборах нового голови консерваторів у Британії сталася сенсація

До фіналу не потрапив кандидат, якого вважали фаворитом змагань за лідерство.

Джеймс Клеверлі, якого вважали претендентом номер один на посаду нового голови Консервативної партії Британії та тіньового прем'єр-міністра, сенсаційно не потрапив до фіналу виборів.

Як пише BBC, Клеверлі лідирував у третьому раунді внутрішньопартійного голосування, але у вирішальному четвертому колі раптово поступився Роберту Дженріку та Кемі Баденох, яких вважають більш схильними до правих ідей.

У соціальних мережах Клеверлі заявив, що йому "сумно від того, що не сталося", проте закликав партійців "єднатися заради того, щоб протистояти катастрофічному уряду лейбористів".

Тепер консерватори обиратимуть серед двох кандидатів. 2 листопада буде оголошено ім'я нового лідера партії, яка замінить Ріші Сунака.