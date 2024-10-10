На виборах нового голови консерваторів у Британії сталася сенсація

Джеймс Клеверлі, якого вважали претендентом номер один на посаду нового голови Консервативної партії Британії та тіньового прем'єр-міністра, сенсаційно не потрапив до фіналу виборів.
Як пише BBC, Клеверлі лідирував у третьому раунді внутрішньопартійного голосування, але у вирішальному четвертому колі раптово поступився Роберту Дженріку та Кемі Баденох, яких вважають більш схильними до правих ідей.
У соціальних мережах Клеверлі заявив, що йому "сумно від того, що не сталося", проте закликав партійців "єднатися заради того, щоб протистояти катастрофічному уряду лейбористів".
Тепер консерватори обиратимуть серед двох кандидатів. 2 листопада буде оголошено ім'я нового лідера партії, яка замінить Ріші Сунака.
- Консерватори вперше за 14 років перебувають в опозиції після розгромної поразки на виборах 4 липня.