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На виборах нового голови консерваторів у Британії сталася сенсація

До фіналу не потрапив кандидат, якого вважали фаворитом змагань за лідерство.

На виборах нового голови консерваторів у Британії сталася сенсація
Кемі Баденох та Роберт Дженрік
Фото: BBC

Джеймс Клеверлі, якого вважали претендентом номер один на посаду нового голови Консервативної партії Британії та тіньового прем'єр-міністра, сенсаційно не потрапив до фіналу виборів.

Як пише BBC, Клеверлі лідирував у третьому раунді внутрішньопартійного голосування, але у вирішальному четвертому колі раптово поступився Роберту Дженріку та Кемі Баденох, яких вважають більш схильними до правих ідей.  

У соціальних мережах Клеверлі заявив, що йому "сумно від того, що не сталося", проте закликав партійців "єднатися заради того, щоб протистояти катастрофічному уряду лейбористів".

Тепер консерватори обиратимуть серед двох кандидатів. 2 листопада буде оголошено ім'я нового лідера партії, яка замінить Ріші Сунака

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