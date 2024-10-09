Зеленський анонсував візити до Франції, Італії, Британії і Німеччини: говоритиме про План перемоги

Цей план залежить від політичної волі союзників, тому він поїде обговорювати його окремо в кожну країну.

План перемоги майже ніяк не залежить від Володимира Путіна, сказав український президент Володимир Зеленський. Він залежить від союзників України, і тому Зеленський обговорюватиме з ними план особисто – під час візитів до їхніх країн.

Відповідаючи на питання на брифінгу в Хорватії, він пояснив, що цей план є посиленням України – геополітично та на полі бою. План повністю залежать від політичної волі українських союзників.

"Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед. Це міст до Саміту миру. Цей місток ми і запропонували, бо тільки в сильній позицій Україна може розраховувати на справедливий мир. Тому неважливо, погодиться Путін чи не погодиться", – сказав президент.

На Саміті миру Україна повинна бути в сильній позиції, додав він. Упродовж доби президент зустрінеться окремо з лідерами Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини – з ними він обговорить військову складову свого плану.

"Я спробую це зробити швидко, а потім вже на Рамштайні представлю всім нашим партнерам цей план", – пояснив президент.

Він додав, що в Плані перемоги є згадка місця України в НАТО і безпековому Альянсі, але поки що він про це говорити не може. Зеленський також додав, що слабкість партнерів робитиме Путіна сильнішим у наступних кроках, а його бажання – розтягувати війну.