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Зеленський анонсував візити до Франції, Італії, Британії і Німеччини: говоритиме про План перемоги

Цей план залежить від політичної волі союзників, тому він поїде обговорювати його окремо в кожну країну. 

Зеленський анонсував візити до Франції, Італії, Британії і Німеччини: говоритиме про План перемоги
Володимир Зеленський і Олаф Шольц на зустрічі 6 вересня у Німеччині
Фото: ОПУ

План перемоги майже ніяк не залежить від Володимира Путіна, сказав український президент Володимир Зеленський. Він залежить від союзників України, і тому Зеленський обговорюватиме з ними план особисто – під час візитів до їхніх країн.

Відповідаючи на питання на брифінгу в Хорватії, він пояснив, що цей план є посиленням України – геополітично та на полі бою. План повністю залежать від політичної волі українських союзників.

"Це посилення перед тим чи іншим форматом діалогу з агресором. Перед. Це міст до Саміту миру. Цей місток ми і запропонували, бо тільки в сильній позицій Україна може розраховувати на справедливий мир. Тому неважливо, погодиться Путін чи не погодиться", – сказав президент.

На Саміті миру Україна повинна бути в сильній позиції, додав він. Упродовж доби президент зустрінеться окремо з лідерами Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини – з ними він обговорить військову складову свого плану.

"Я спробую це зробити швидко, а потім вже на Рамштайні представлю всім нашим партнерам цей план", – пояснив президент. 

Він додав, що в Плані перемоги є згадка місця України в НАТО і безпековому Альянсі, але поки що він про це говорити не може. Зеленський також додав, що слабкість партнерів робитиме Путіна сильнішим у наступних кроках, а його бажання – розтягувати війну.

  • В Італії український президент, за даними Reuters, повинен зустрітися з Папою Римським. 
  • План перемоги президент уже презентував американському колезі Джо Байдену та обом кандидатам у президенти. Що там – поки що достеменно невідомо, але там ідеться про необхідну зброю, фінансову підтримку та українські операції, зокрема Курську. 
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