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До Білорусі прилетів винищувач, який може нести на собі "кинджали"

Літаки такого типу не з'являлися у Білорусі уже півтора року.

До Білорусі прилетів винищувач, який може нести на собі "кинджали"
МІГ-31 армії РФ
Фото: змі окупантів

У Білорусь на аеродром "Мачулищі" прилетів російський МіГ-31К.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстань 2000 км.

Востаннє винищувачів типу МіГ-31К не було в Білорусі останні півтора року - з 6 квітня 2023-го.

  • Уже тривалий час дружня до Росії країна нарощує кількість військ біля українського кордону.
  • Президент Зеленський минулого місяця сказав, що таке скупчення військ фіксують давно, Україна весь процес бачить, і ситуація контрольована.
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