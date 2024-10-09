До Білорусі прилетів винищувач, який може нести на собі "кинджали"

У Білорусь на аеродром "Мачулищі" прилетів російський МіГ-31К.
Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстань 2000 км.
Востаннє винищувачів типу МіГ-31К не було в Білорусі останні півтора року - з 6 квітня 2023-го.
- Уже тривалий час дружня до Росії країна нарощує кількість військ біля українського кордону.
- Президент Зеленський минулого місяця сказав, що таке скупчення військ фіксують давно, Україна весь процес бачить, і ситуація контрольована.