Президент: Україна вже давно бачить скупчення військ на білоруському кордоні

Скупчення військ біля українського кордону в Білорусі є вже давно, Україна його бачить. Процес контрольований, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди візиту литовського колеги Гітанаса Науседи до Києва.

Науседа додав, що від моменту так званих виборів президента в Білорусі ця країна не є самостійною, а лише союзником Росії. І відтоді Білорусь доводить це на практиці.

"На території цієї держави Росія проводить навчання для свого особового складу і здійснює наступ на українську територію", – сказав він.

Також Білорусь сприяє напрузі на західному кордоні та висилає туди мігрантів.

"Ми спішно протидіяли спробам, але це не означає, що Білорусь не пробує робити цього надалі", – додав він.

Білорусь дозволила російській армії використати свою територію для вторгнення в Україну в лютому 2022, а потім – побудувати там місця розташування для найманців з групи "Вагнера". Мінськ є повним союзником Москви.