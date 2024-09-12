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Міненерго звернулося до МАГАТЕ через російського дрона біля Хмельницької АЕС

Міністерство вважає, що Росія свідомо піддає небезпеці обʼєкти атомної генерації, спрямовуючи ракети і «шахеди» над територією українських АЕС.

Міненерго звернулося до МАГАТЕ через російського дрона біля Хмельницької АЕС
Хмельницька АЕС
Фото: shepetivka.com.ua

Міністерство енергетики звернулося до МАГАТЕ і Координаційної ради міністрів енергетики країн ЄС через проліт російського дрона біля Хмельницької АЕС.

Як ідеться на сайті Міненерго, Росія свідомо піддає небезпеці обʼєкти атомної генерації, спрямовуючи ракети і «шахеди» над територією українських АЕС.

"Під час нічної повітряної атаки російський дрон пролетів у  безпосередній близькості з промисловим  майданчиком однієї з діючих атомних електростанцій. Злочинні дії Росії загрожують радіаційній безпеці не лише України, але й усього європейського континенту", - заявили у міністерстві.

Перший заступник міністра енергетики  Юрій Шейко повідомив, що це не перший випадок, коли російський дрон чи ракета пролітає безпосередньо над діючим ядерним обʼєктом. "Є всі підстави вважати, що країна-агресор свідомо прокладає маршрути дронів та ракет над АЕС, створюючи загрозу для радіаційної безпеки регіону", - додав Шейко.

Міненерго наголосило, що потрібна "чітка реакція партнерів на кожен такий прояв нехтування Росією інтересами безпеки світу".

  • Уночі 12 вересня дрон, який летів близько біля Хмельницької АЕС, збили сили ППО, повідомила влада Хмельниччини. 
  • У грудні 2022 року іранський дрон-камікадзе пролетів над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки.
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