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Міноборони розробляє технічні вимоги до турнікетів за стандартами НАТО

Україна подала заявку до NATO Science & Technology Organization на отримання гранту для створення лабораторії з випробування та тестування турнікетів.

Міноборони розробляє технічні вимоги до турнікетів за стандартами НАТО
Американські турнікети (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони

Міністерство оборони ініціювало розробку техніко-функціональних вимог до турнікетів, відповідно до сучасних стандартів НАТО у сфері надання домедичної допомоги на полі бою.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"В межах цього процесу Департамент охорони здоров'я Міноборони зосередився на створені вимог до турнікетів вороткового та важільного типу, оклюзійних торакальних пов’язок, а також методологій оцінки їх відповідності міжнародним стандартам. Для реалізації цього завдання оборонне відомство активно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема з Комітетом з бойової травми НАТО", - йдеться в повідомленні.

ДОЗ вивчає найкращі практики країн-членів НАТО, ініціювавши запити до аташе з питань оборони при посольствах України щодо стандартів якості кровоспинних турнікетів. На основі отриманих даних відомство проаналізувало власні можливості для розробки техніко-функціональних вимог до механічних виробів для зупинки кровотечі.

Крім того, Міноборони подало заявку до NATO Science & Technology Organization на отримання гранту для створення лабораторії з випробування та тестування турнікетів та засобів домедичної допомоги.

"Важливим кроком стало ухвалення наказу № 436 від 29 червня 2024 року «Про затвердження Обсягів надання домедичної допомоги, які надаються під час ведення бойових дій та підготовки Сил безпеки і Сил оборони за призначенням у тактичних умовах». Згідно з ним навичка застосування турнікета є обов’язковою на всіх рівнях підготовки з домедичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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