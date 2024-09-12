ГУР та ССО здійснили підрив залізниці зі сходженням з рейок потяга у Бєлгородській області, – ЗМІ

Внаслідок операції з рейок зійшов вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії країни-агресора.

Військові Головного управління розвідки Міноборони та Сил спецоперацій ЗСУ провели спільну операцію, в результаті якої 10 вересня у Бєлгородській області РФ було заміновано та підірвано залізничні колії, повідомляє NV із посиланням на джерела в Силах оборони.

Підрив стався на ділянці Старий Оскол — Валуйки. Внаслідок операції з рейок зійшов вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії країни-агресора.

За даними джерел, після вибуху перевернулися локомотив та 11 вагонів поїзда.

Вказана ділянка російської залізниці наразі паралізована, додали у Силах оборони.

11 вересня губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що під Новим Осколом зійшов з рейок поїзд внаслідок «зовнішнього втручання», постраждалих немає. Російський Слідчий комітет порушив справу про «теракт».