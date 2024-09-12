Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Нас 25 мільйонів: або що чекає на Україну
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
Київ має аварійні джерела забезпечення водою, створені після Чорнобильської катастрофи. Але їхня доля зараз невідома
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
«Жодної медичної допомоги мені не надавали. Поліцейські теж ставилися до мене, як до нетверезого»
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Уряд найближчим часом запровадить бронювання за принципом «воюй або працюй», — Шмигаль
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
Олексій Макеєв: «У 2022-му був наратив: Україна не має програти, РФ не має перемогти. Зараз він змінився: Україна має перемогти»
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР та ССО здійснили підрив залізниці зі сходженням з рейок потяга у Бєлгородській області, – ЗМІ

Внаслідок операції з рейок зійшов вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії країни-агресора.

ГУР та ССО здійснили підрив залізниці зі сходженням з рейок потяга у Бєлгородській області, – ЗМІ
Фото: Baza

Військові Головного управління розвідки Міноборони та Сил спецоперацій ЗСУ провели спільну операцію, в результаті якої 10 вересня у Бєлгородській області РФ було заміновано та підірвано залізничні колії, повідомляє NV із посиланням на джерела в Силах оборони.

Підрив стався на ділянці Старий Оскол — Валуйки. Внаслідок операції з рейок зійшов вантажний поїзд, що забезпечував логістичні потреби армії країни-агресора.

За даними джерел, після вибуху перевернулися локомотив та 11 вагонів поїзда.

Вказана ділянка російської залізниці наразі паралізована, додали у Силах оборони.

11 вересня губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков заявив, що під Новим Осколом зійшов з рейок поїзд внаслідок «зовнішнього втручання», постраждалих немає. Російський Слідчий комітет порушив справу про «теракт».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies