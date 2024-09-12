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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 6 людей загинули і 13 отримали поранення

Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1107 людей, у тому числі 149 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 6 людей загинули і 13 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 6 людей загинули і 13 отримали поранення. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 11 вересня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 3 у Костянтинівці, 2 у Костянтинополі та 1 у Зоряному. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення”, – повідомив Філашкін.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 12 вересня.

Волноваський район. У Костянтинополі Великоновосілківської громади загинули 2 людини, 5 поранено.

Покровський район. У Зоряному Мар'їнської громади загинула людина. У Гірнику поранено людину, пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівки; у Кураховому під вогнем приватний сектор. У Покровську пошкоджено складське приміщення та інфраструктурний об'єкт.

Краматорський район. У Щуровому Лиманської громади пошкоджено базу відпочинку, будинок і 5 автомобілів; ще 1 будинок пошкоджено у Торському. У Костянтинівці 3 людини загинули і 5 поранені, пошкоджено 19 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю, торговий павільйон, 3 лінії електропередач і 3 автівки.

Бахмутський район. У Торецьку поранено людину, пошкоджено будинок. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

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