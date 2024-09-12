Головне за ніч та ранок четверга, 12 вересня: удар по Конотопу, 105 боєзіткнень, знищення російського Су-30СМ

Нічна повітряна атака, 105 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 12 вересня ворог завдав масованого авіаційного удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади.

У прокуратурі уточнили, що станом на 8 ранку за медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, людям надається вся необхідна допомога. Розгорнуті пункти незламності.

Раніше мер Конотопа повідомив про атаку дронами.

Через атаку на інфраструктуру у Конотопі зникло світло, для гасіння пожеж не вистачало води. Здійснювався запуск автономних джерел живлення, щоб рятувальники мали змогу боротися із займаннями.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 105 бойових зіткнень. Росія завдала сімох ракетних ударів (16 ракет), 70 авіаударів (84 КАБи), провела 5028 обстрілів (понад 145 – з реактивних систем залпового вогню).

На Покровському напрямку захисники відбили 30 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосередив у районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Троїцького, Новогродівки, Селидового та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах Костянтинівки, Українська і Георгіївки. Росіяни 23 рази намагалися прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів, 2 РСЗВ, 73 артилерійських систем та один літак. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали близько 630 200.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 12 вересня 2024 року Росія атакувала Україну 69 засобами повітряного нападу. Зокрема запустила 64 "шахеди" та 5 ракет різних типів.

Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянщини. Також атакували двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний.

64-ма ударні БпЛА типу «Shahed» росіяни запускали із Курська, Єйська, що в Росії та із мисву Чауда у Криму. Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.

Українська розвідка знищила російський бойовий літак Су-30СМ. По ньому влучили з ПЗРК, повідомили в Головному управлінні розвідки міністерства оборони.

Операцію провели в акваторії Чорного моря. Винищувач упав у море. "Винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку вкс рф, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму", – повідомили в ГУР.

Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня близько 5 ранку. Орієнтовно через три години вони розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

У середу Сполучені Штати згадували жертв терактів 11 вересня – скоординованої атаки "Аль-Каїди" у 2001 році з викраденням та спрямуванням у будівлі Всесвітнього торговельного центру і Пентагону комерційних літаків, внаслідок якої загинули майже 3 тисячі осіб.

Як зазначає Reuters, у церемонії пам'яті, що відбулася в меморіальному комплексі в Нью-Йорку на Мангеттені, де були розташовані вежі-близнюки, взяли участь президент Джо Байден, експрезидент Дональд Трамп та віцепрезидентка Камала Гарріс.

Американські політологи відзначили цю подію як рідкісний випадок єднання політичних опонентів. Гарріс та Трамп, які лише напередодні взяли участь у телевізійних дебатах, обмінялися рукостисканням та кількома словами. На церемонії також був присутній кандидат від республіканців на посаду віцепрезидента Джей Ді Венс.

Байден та Гарріс, окрім Мангеттена, відвідали ще дві локації, пов'язані із терактами 23-річної давнини: місце падіння рейсу 93 у Пенсильванії, де внаслідок мужніх дій пасажирів терористи втратили контроль над літаком і спрямували його в землю, а також будівлю Пентагону, одне з крил якого прийняло на себе удар авіалайнера.

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