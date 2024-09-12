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Добова кількість зіткнень учора зменшилася до 105. Покровський і Курахівський напрямки – найінтенсивніші

Також ворог не припиняє атакувати на півдні і півночі. 

Добова кількість зіткнень учора зменшилася до 105. Покровський і Курахівський напрямки – найінтенсивніші
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Протягом доби відбулося 105 бойових зіткнень. Росія завдала семи ракетних ударів (16 ракет), 70 авіаударів (84 КАБи), провела 5028 обстрілів (понад 145 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку було три зіткнення у районі Гатища, Липців і Тихого. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 16 атак біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки, сказав речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку російські війська відбили 11 атак російських окупантів у районах населених пунктів Макіївка, Невське, Терни, Греківка, Дружелюбівка, Твердохлібового і Діброва", – сказав він.

На Сіверському напрямку оборонці відбили одну атаку біля Виїмки. 

На Торецькому росіяни провели шість атак, зокрема біля населених пунктів Торецьк, Нелипівка і Дачне.

На Покровському захисник відбили 30 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосередив у районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Троїцького, Новогродівки, Селидового та Михайлівки. 

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районах Костянтинівки, Українська і Георгіївки. Росіяни 23 рази намагалися прорвати оборону. 

На Времівському напрямку ворог провів чотири атаки в напрямку Вугледара. Росіяни не мали успіху.

"На Оріхівському напрямку відбулося дві безуспішні для ворога атаки неподалік Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку воїни відбили сім атак російських загарбників", – підсумував речник. 

  • Порівняно з добою раніше, вчора кількість бойових зіткнень на території України зменшилася (було понад 130). Покровський у ці дні залишається напрямком зі найбільшою кількістю боїв, але і там інтенсивність стала незначно меншою (позавчора було 32 атаки). 
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