На Херсонщині через російську агресію поранені 11 людей, серед них – дитина

Окупанти обстріляли 23 населені пункти області, поцілили у Пункт незламності.

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Наслідки обстрілу на Херсонщині, фото ілюстративне

У Херсонській області російські війська обстріляли 23 населені пункти. Поранені 11 людей, серед них – дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Садове, Велетенське, Білозерка, Токарівка, Михайлівка, Ольгівка, Нововоронцовка, Львове, Одрадокам'янка, Миколаївка, Бургунка, Трудолюбівка, Довгове, Нова Кубань, Зарічне, Осокорівка, Червоний Маяк, Ольгине, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові поцілили в Пункт Незламності, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 4 "Shahed-131/136".