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Голова Нацполіції: в Україні зафіксовано понад 200 підпалів автомобілів військовослужбовців

Близько чверті з них здійснили неповнолітні.

Голова Нацполіції: в Україні зафіксовано понад 200 підпалів автомобілів військовослужбовців
​Поліція затримала підозрюваних у підпалі автомобіля у Харкові
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Голова Нацполіції Іван Вигівський під час міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти" розповів про ситуацію, яка склалась із підпалами автомобілів військовослужбовців в Україні.

Вигівський наголосив, що підпали автомобілів військовослужбовців – це результат дій ФСБ Росії, яка вербує українську молодь. 

“На жаль, ми маємо понад 200 фактів. І більш як 50 фактів вчинили саме діти, не розуміючи наслідків і відповідальності", – зазначив Вигівський.

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Голова Нацполіції запевнив, що поліція проводить роботу серед дітей і роз'яснює їм наслідки таких дій.

  • Служба безпеки і Національна поліція затримали ще дві групи підпалювачів, які на замовлення спецслужб Росії діяли у Києві та Хмельницькому. За вказівкою окупантів їхні поплічники палили авто Сил оборони.
  • На Донеччині затримали трьох паліїв автомобілів військових. Один із них – неповнолітній. Зловмисники знищили два авто та готували низку підпалів високовольтних шаф на залізниці. 
  • Нещодавно викрили групу паліїв автівок військових, які "працювали" на півдні України.
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