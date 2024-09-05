На Донеччині затримали трьох паліїв автомобілів військових. Один із них – неповнолітній

Зловмисники знищили два авто. Також вони готували низку підпалів високовольтних шаф на залізниці.

У Донецькій області затримали ще трьох поплічників РФ, які підпалювали службові авто Сил оборони.

Про це повідомили у СБУ та в Нацполіції.

Затриманими виявилося троє мешканців Слов’янська. Двоє із них, віком 17 і 18 років, "працювали" разом, а третій – рецидивіст, який раніше відбував покарання за крадіжки, займався підпалами окремо.

Спецслужби ворога завербували чоловіків, коли ті шукали в інтернеті легкого заробітку. Куратор запропонував їм палити автомобілі Сил оборони в обмін на гроші. Виконавці діяли за встановленою ним схемою: знаходили військове авто, погоджували ціль і підпалювали. Результат фіксували на відео «для звітності». При цьому підпалювачі дотримувались вказівок свого роботодавця щодо заходів конспірації.

Під прицілом ворога були позашляховики та мікроавтобуси українських захисників, які залучені до виконання бойових операцій на передовій.

У такий спосіб вони підпалили два військових автомобілі, після чого готували знищення релейних шаф на місцевих лініях залізничного сполучення.

Таким чином рашисти сподівалися порушити логістику підрозділів Сил оборони на східному фронті.

Двоє молодих спільників були затримані в Слов’янську, а 24-річний раніше судимий підозрюваний намагався втекти від відповідальності та сховатися у Києві. Оперативники встановили маршрут відходу втікача та зняли його з потяга.

Фото: СБУ Один із паліїв

Під час обшуків в оселях затриманих вилучено легкозаймисті суміші та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Нещодавно викрили групу паліїв автівок військових, які "працювали" на півдні України.