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НАБУ та МВФ обговорили майбутній аудит Бюро

Зокрема йшлося про створення експертної установи при НАБУ та запровадженні автономного прослуховування. 

НАБУ та МВФ обговорили майбутній аудит Бюро
НАБУ та МВФ обговорили майбутній аудит Бюро
Фото: Пресслужба НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос зустрівся з делегацією Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Під час зустрічі обговорили майбутній незалежний аудит НАБУ та посилення спроможностей антикорупційної інфраструктури. 

Зокрема йшлося про створення експертної установи при НАБУ та запровадженні автономного прослуховування. Це має напряму вплинути на ефективність роботи НАБУ.

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Також сторони обговорили приєднання України до Конвенції ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом. 

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