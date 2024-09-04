НАБУ та МВФ обговорили майбутній аудит Бюро

Директор НАБУ Семен Кривонос зустрівся з делегацією Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Під час зустрічі обговорили майбутній незалежний аудит НАБУ та посилення спроможностей антикорупційної інфраструктури.
Зокрема йшлося про створення експертної установи при НАБУ та запровадженні автономного прослуховування. Це має напряму вплинути на ефективність роботи НАБУ.
Також сторони обговорили приєднання України до Конвенції ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом.
- Директор Національного антикорбюро Семен Кривонос звільнив свого першого заступника Гізо Углаву через дисциплінарний поступок.
- Від початку року НАБУ і САП ініціювали понад 300 нових розслідувань, у тому числі і проти високопосадовців.
- За цей період завдяки відомствам отримали покарання 36 корупціонерів.