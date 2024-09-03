На Буковині правоохоронець допомагав переправляти чоловіків через кордон

Вартість цих «послуг» коливалась у межах 5000-6500 євро з людини.

Правоохоронець, який допомагав переправляти чоловіків через кордон

На Буковині правоохоронця підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через держкордон.

Про це повідомив Офіс генпрокурора та ДБР.

Підозрюваний сприяв трьом цивільним незаконно переправляти військовозобов’язаних за кордон. Він перевозив чоловіків у службовому автомобілі до визначеного місця відправлення, де їх зустрічали інші співучасники злочинної схеми. «Клієнтам» надавалися необхідні консультації і маршрути руху поза пунктами пропуску.

Вартість цих «послуг» коливалась у межах 5000-6500 євро з людини.

У червні 2024 року прикордонники викрили двох чоловіків, які за такою схемою намагалися перейти українсько-румунський кордон.

"За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури співробітнику правоохоронного органу повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", – зазначили правоохоронці.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Щодо 3 цивільних спільників досудове розслідування також триває.

У липні працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронців з Чернівецької області, які намагались налагодити схеми нелегального перетину кордону для чоловіків призовного віку.