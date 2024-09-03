Справи нардепа Шуфрича та його експомічника скерували до суду

Скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» та його експомічника.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора та ДБР.

Прізвища нардепа не вказують, але із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Нестора Шуфрича.

Обом інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Крім цього народному обранцю також інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Депутат активно співпрацював з відомим зрадником Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України. Крім публікацій та коментарів у ЗМІ, він регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити і звернення до державних і правоохоронних органів.

Вони були направлені на потенційне ускладнення міжнародних відносин з іншими країнами, дискредитацію вищого військового і політичного керівництва нашої держави, створення умов для втручання у внутрішні справи України та загострення суспільно-політичної ситуації в країні. Важливою метою замовників було формування суспільної думки українців на користь РФ.

Також влітку 2013 року фігурант придбав у афільованих з Віктором Медведчуком осіб нерухоме майно у курортному селищі Сімеїз АР Крим. Для приховування цього факту він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.

Після незаконної анексії півострову, він уклав договір з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Министерства внутренних дел РФ» для забезпечення безпеки своєї нерухомості. Нардеп чудово усвідомлював, що таке рішення призведе до фінансування окупаційних структур країни-агресора, але надав вказівку на укладення договору.

Надалі на рахунки російського воєнізованого формування за надані послуги було перераховано майже 650 тисяч російських рублів.

Депутату може загрожувати 15 років позбавлення волі.

Обвинувачені перебувають під вартою.