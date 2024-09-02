Довічне "світить" п'ятьом зрадникам, які воювали проти українських військ на Донеччині

У червні-липні 2024 року чоловіків затримали українські військовослужбовці у Бахмутському й Покровському районах.

Зрадники, які воювали проти України

Повідомили про підозру п'ятьом учасникам окупаційних військ, які воювали на Донеччині проти українських військ.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

У лютому 2022 року донеччанин у складі 1-го армійського корпусу зс РФ спільно з «внутрішніми військами міліції днр» ніс бойове чергування в окупованому м. Маріуполі. Воював на Луганщині й поблизу м. Мар’їнка. Згодом став командиром відділення та брав участь у штурмах м. Красногорівка.

Оператор ПЗРК «ПТУР» з м. Макіївка служив у стрілецькому полку на аеродромі с. Чорнобаївка Херсонської області. Також він облаштовував фортифікації й вогневі позиції окупантів у с. Новомихайлівка та с. Нижня Кринка на Донеччині. Як «завідувач роти з військово-політичної роботи» отримав від окупантів фейкову медаль «За доблесть».

Мешканець м. Олександрівськ у складі штурмової групи 123-ї мотострілецької бригади зс рф виконував накази російського командування в с. Берестове і на підступах до с. Івано-Дар’ївка Бахмутського району.

Ще двоє жителів Луганщини допомагали ворогу з 2023 року у якості оператора-радіотелефоніста та розвідника. Окрім охорони боєприпасів вони штурмували укріплення ЗСУ поблизу с. Іванівське Бахмутської громади. Зокрема, служили у «бригаді штрафників» та мінометному взводі.

У червні-липні 2024 року чоловіків затримали українські військовослужбовці у Бахмутському й Покровському районах.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури 5 громадянам повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України)", – зазначили у прокуратурі. Максимальне покарання за санкціями статей – довічне позбавленням волі з конфіскацією майна.