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Заступнику міністра енергетики Хейлу залишили без змін запобіжний захід

Апеляцію сторони захисту відхилили.

Заступнику міністра енергетики Хейлу залишили без змін запобіжний захід
На хабарі у півмільйона дол. США викрили заступника міністра енергетики
Фото: НАБУ

Сьогодні, 30 серпня, Апеляційна палата  ВАКС залишила без змін запобіжний захід заступнику міністра енергетики,якого затримаои на одержанні хабаря.

Про це повідомили САП.

Прізвище заступника не вказане, але із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Олександра Хейла. "30 серпня 2024 року Апеляційна ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до заступника Міністра енергетики, якого затримали на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району", – йдеться у повідомленні. 

Заслухавши доводи сторін, АП ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, залишивши без змін рішення слідчого судді.

  • 12 серпня 2024 року до заступника міністра енергетики застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави. Того ж дня його звільнили із посади.
  • Перед цим його викрили на хабарі у пів мільйона доларів. За даними слідства, він вимагав кошти за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.
  • Йдеться про унікальне та дефіцитне устаткування однієї з державних вугільних компаній, яка розташована у межах найгарячішого напрямку східного фронту – Покровському.
  • Наступного дня після затримання Хейла СБУ оприлюднила перехоплені розмови учасників схеми з отримання $500 тисяч хабара.
  • Після цього ВАКС застосував запобіжні заходи ще до 2-х підозрюваних у справі ексзаступника міністра енергетики України Олександра Хейла.
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