Заступнику міністра енергетики Хейлу залишили без змін запобіжний захід

Сьогодні, 30 серпня, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід заступнику міністра енергетики,якого затримаои на одержанні хабаря.

Про це повідомили САП.

Прізвище заступника не вказане, але із матеріалів справи можна зрозуміти, що йдеться про Олександра Хейла. "30 серпня 2024 року Апеляційна ВАКС залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосований до заступника Міністра енергетики, якого затримали на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району", – йдеться у повідомленні.

Заслухавши доводи сторін, АП ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту, залишивши без змін рішення слідчого судді.