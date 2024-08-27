Семен Кривонос: «НАБУ сьогодні найефективніше за всі вісім років роботи. Але цього недостатньо»

Національне антикорупційне бюро як інструмент боротьби з топкорупцією в країні є відповіддю на запит суспільства про справедливість, але цього замало — потрібні структурні зміни в усьому державному апараті, аби викоренити корупцію базово, вважає директор НАБУ Семен Кривонос . Під час панельної дискусії «Справедливість як один з головних інструментів розвитку держави» в межах спільного проєкту LB.ua і компанії EFI Group «Нова країна» він розповів про досягнення Бюро й окреслив, що, на його думку, має змінитися, щоб виправити механізми, які сприяють розвитку корупції.

Фото: Олександр Ратушняк Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро

«Я досі часто зустрічаю серед простих українців думку, зокрема, таке іноді можна прочитати в коментарях на фейсбуці: мовляв, украв велосипед — отримав п’ять років, украв 100 мільйонів — утік за кордон або взагалі відкупився. Так от, НАБУ, САП і всі антикорупційні органи доводять: незалежно від того, скільки ти вкрав (100 мільйонів, 200), незалежно від того, яку посаду обіймаєш, тебе притягнуть до відповідальності. Це хірургічний інструмент», — зазначив Семен Кривонос.

За його словами, за 2023 рік Бюро продемонструвало рекордні показники.

«2023 року понад 100 обвинувальних актів направлено до суду. Це абсолютний рекорд за всі вісім років існування Бюро. Минулого тижня, якщо не помиляюся, ВАКС ухвалив 200-й вирок. Тут треба диференціювати вироки, де є реальні терміни покарання й де укладені угоди зі слідством.

…Я не соромлячись кажу, що ми найефективніші за ці роки. І це завдяки не тільки НАБУ, а й САП. Тому що принципова позиція лідерства голови САП дуже важлива. І наша співпраця», — зазначив очільник НАБУ.

голови Верховного Суду;

чотирьох суддів Апеляційного суду;

Приватбанку;

розкрадання коштів на Укрзалізниці;

розкрадання земель державного підприємства в Сумській області;

керівника Антимонопольного комітету;

заступника міністра енергетики;

викриття кількох народних депутатів і великого забудовника на пропозиції хабаря віцепрем'єр-міністру і колишньому голові Мінвідновлення.

Серед найгучніших, за його словами, можна виокремити справи:

Усі вони чекають судових вироків.

«Інше питання, чи цього достатньо? Чи достатньо пред’явити підозру, розпочати притягнення до відповідальності для того, щоб відновити справедливість? Як ми бачимо зі статистичних даних (коли 73 % громадян вважають корупцію найважливішою проблемою після війни), цього недостатньо. Тому що сама війна створює середовище несправедливості, сприятливе для корупції.

Фото: Олександр Ратушняк Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро (у центрі)

Затримувати, викривати, розслідувати — це, звичайно, дуже важлива справа. Але важливо, як держава й суспільство потім реагують на ці речі. Як виправляють прогалини, які породжують несправедливість. Механізми, які сприяють розвитку корупції», — порушив під час дискусії важливе питання Семен Кривонос.

А корупція та несправедливість під час війни, на його думку, «набула абсолютно огидних форм».

«Коли я сказав про те, що вкрав велосипед — п’ять років, украв 100 мільйонів — нічого, то це одна справа. Під час війни є ще страшніше: неякісні бронежилети, постачені нашим захисникам, які втрачають через це своє життя; неякісні продукти; зрештою, «чому я воюю, а хтось відкупився і гасає по Києву на Lamborghini. Це огидні форми несправедливості, які спричинила війна, і всім нам як суспільству — не тільки НАБУ — потрібно з цим максимально боротися. І адвокатувати глибинні зміни всього державного апарату», — відзначив керівник Антикорупційного бюро.

Щоб змінити правила гри та побороти корупцію як систему, потрібні ґрунтовні й глибокі системні реформи, передовсім правосуддя, вважає Кривонос.

«У нас безліч прикладів притягнення суддів до відповідальності, уже навіть є вироки з реальним строком покарання. Але чи змінює це ситуацію докорінно? Ні. Це дає розуміння, що необхідні зміни в системі правосуддя. Потрібно завершити цю реформу якомога швидше, тому що судова система теж відповідає за відновлення й забезпечення справедливості», — додав він.

НАБУ, зазначив Семен Кривонос, напрацювало дещо, щоб поліпшити свою роботу. Зокрема, слід переглянути термін, протягом якого можуть покарати детектива чи слідчого прокурора за незаконне або необґрунтоване притягнення особи до відповідальності. Сьогодні це рік, а від моменту, коли обвинувальний акт направляють до суду, і до вироку деколи минають роки, тож люди цілком можуть уже не працювати в правоохоронних структурах.

Фото: Олександр Ратушняк Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро

Щоб пришвидшити сам розгляд справ, очільник НАБУ висловився за ухвалення закону, який регулює механізм укладення угоди зі слідством.

«З прийняттям законопроєкту в першому читанні здійнявся серйозний галас. За умови допрацювання, збалансованості цей законопроєкт може суттєво пришвидшити розгляд багатоепізодних кримінальних проваджень, розвантажить суд, забезпечить цілі й завдання інституту кримінального переслідування як такого. Тобто швидке притягнення до відповідальності, відшкодування збитків і одночасне викриття наступного. Оце в сукупності й одночасно — і мене підтримують і міжнародні партнери, і САП — суттєво розвантажить систему.

Тому що у справі, умовно, «Роттердам+» зі збитками надцять мільярдів гривень, з десятками епізодів, з 300 томів, який би не був суд, швидко це не відбудеться. Досвід іноземних країн каже: в корупційних злочинах революційних трійок не вийде. А можна дати адекватний цивілізований механізм, щоб слідство рухалося вперед, суспільство задовольнило запит на справедливість, а обвинувачений отримав не 10 років, а п'ять чи чотири з відшкодуванням збитків й одночасним викриттям того, хто стояв за цією схемою», — розповів подробиці головний антикорупціонер.

Також Семен Кривонос вважає, що в усіх правоохоронних органах має бути система контролю на кшталт НАБУ.

«Співробітники НАБУ й САП проходять верифікацію та багаторівневу конкурсну процедуру, працюють внутрішній контроль, система стримування і противаг. Працюють високопрофесійні адвокати, яким платять величезні кошти, щоб вони відстежували можливі зловживання з боку НАБУ й САП. Тому ми в умовах постійного контролю. Що говорити про решту правоохоронної системи?

Питання глибокі, навіть не риторичні, які потребують вирішення», — зазначив очільник НАБУ.

Крім того, розповів він, з міжнародними партнерами відпрацьовують модель і концепцію, що залучить до роботи в НАБУ ветеранів — на кшталт ветеранської програми ФБР.



І не менш важливим фактором продуктивної роботи Бюро, на думку Семена Кривоноса, є абсолютна незалежність. Він категорично заперечив будь-який тиск з боку Офісу Президента, відповідаючи під час дискусії на запитання засновниці громадської ініціативи «Голка» Ірини Федорів.

«Працюється пречудово, судячи з чинних топпосадовців і народних депутатів (яким оголосили підозри. — Ред.), які в тому числі є членами різних фракцій — і провладної, і непровладної. Працюється пречудово, тиску не відчуваю. Як буду відчувати, обов'язково звернуся до громадянського суспільства, до медіа, щоб спільно захистити незалежність НАБУ. Я вам це обіцяю. Поки що відчуваю тільки те, що працюємо ефективно і є куди рости. Будемо рости», — резюмував Кривонос.

