Правоохоронці України і США викрили у Дніпрі розповсюджувачів дитячого порно

Жінка, яка організувала "справу", долучила до цього і неповнолітнього сина.

Українські та американські правоохоронці викрили у Дніпрі трьох учасників групи, яка займалася розповсюдженням дитячої порнографії.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури у взаємодії з підрозділами Міністерства національної безпеки Сполучених Штатів Америки викрито і повідомлено про підозру трьом учасникам групи у розповсюдженні і збуті дитячої порнографії (ч. 4 ст. 301-1 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Організувала збут мешканка м. Дніпра, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, разом з 18-річним сином та знайомим. Злочинці "залучили до справи" і 12-річного сина жінки.

Вони створили сторінку у соцмережі та закритий Telegram-канал, де підшукували потенційних клієнтів серед іноземців. Після сплати ними коштів підозрювані через месенджер розповсюджували фото- та відеоматеріали порнографічного характеру.

Лише за останні два місяці протиправної діяльності фігуранти заробили близько 200 тис грн. Отримані від «бізнесу» кошти розподіляли між собою.

У ході обшуків за місцями проживання вилучено фото та відеоматеріали. Підозрюваних затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм обрано запобіжні заходи.

Фото: Дніпропетровська облпрокуратура Вилучені докази у справі

Потерпілу дитину вилучено з небезпечного середовища для реабілітації. Встановлюються всі обставини злочину.