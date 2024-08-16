На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія до діалогу про єднання
Предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ (МП) Онуфрія до діалогу про єднання
Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)
Геращенко: лідери парламентських груп домовились наступного тижня ухвалити заборону УПЦ (МП)
ГоловнаПраво

У Миколаєві затримали підлітків, які спалили два авто військових

Троє миколаївців –14-ти, 16-ти та 13-ти років за гроші підпалили два автомобілі військовослужбовців ЗСУ. 

У Миколаєві затримали підлітків, які спалили два авто військових
Спалене авто військових
Фото: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві поліція затримала завербованих російськими спецслужбами неповнолітніх паліїв авто військових. Підлітки 14-ти, 16-ти та 13-ти років за гроші підпалили два транспортні засоби.

Ми це повідомила поліція Миколаївської області.

8 та 9 серпня на спецлінію 102 надійшли повідомлення про пожежу автомобілів військових Mitsubishi L 200 у мкрн Соляні та Ford Ranger у мікрорайоні Північний. Поліцейські встановили, що причиною займання позашляховиків став умисний підпал. 

Спалені авто у Миколаєві
Фото: Поліція Миколаївської області
Спалені авто у Миколаєві
Спалене авто військових
Фото: Поліція Миколаївщини
Спалене авто військових
Також правоохоронці встановили, що троє неповнолітніх діяли за вказівками російських спецслужб, спілкуючись із кураторами в одному з месенджерів. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців та знімати це на відео.

За вказівкою російського куратора, неповнолітній фігурант спочатку підшукав «потрібний» автомобіль, сфотографував його, а коли отримав дозвіл на знищення, підпалив авто, попередньо обливши його бензином. У такий спосіб було знищено обидва пікапи.

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони сім- та банківські картки, які вони використовували для комунікації із куратором.

16-річному затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань». 

Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників – віком 14 і 13 років.

  • Паліїв авто військовослужбовців затримують у різних регіонах України. Нищать автівки як підлітки, так і повнолітні на замовлення російських спецслужб. Оголошення про "роботу" знаходять у інтернеті. За таке замовники обіцяють декілька тисяч гривень.
  • На початок серпня правоохоронці викрили 68 паліїв техніки військових і волонтерів. Найбільше підпалів авто зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі і Харкові.
  • Наскільки підлітки вразливі до таких впливів, особливо в час війни? Наскільки (не)стійке їхнє психічне здоров’я? На що слід звернути увагу батькам, аби розпізнати тривожні сигнали, що дитина потрапила під поганий вплив? Про це у матеріалі LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies