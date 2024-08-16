У Миколаєві поліція затримала завербованих російськими спецслужбами неповнолітніх паліїв авто військових. Підлітки 14-ти, 16-ти та 13-ти років за гроші підпалили два транспортні засоби.
Ми це повідомила поліція Миколаївської області.
8 та 9 серпня на спецлінію 102 надійшли повідомлення про пожежу автомобілів військових Mitsubishi L 200 у мкрн Соляні та Ford Ranger у мікрорайоні Північний. Поліцейські встановили, що причиною займання позашляховиків став умисний підпал.
За вказівкою російського куратора, неповнолітній фігурант спочатку підшукав «потрібний» автомобіль, сфотографував його, а коли отримав дозвіл на знищення, підпалив авто, попередньо обливши його бензином. У такий спосіб було знищено обидва пікапи.
Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони сім- та банківські картки, які вони використовували для комунікації із куратором.
16-річному затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань».
Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників – віком 14 і 13 років.
- Паліїв авто військовослужбовців затримують у різних регіонах України. Нищать автівки як підлітки, так і повнолітні на замовлення російських спецслужб. Оголошення про "роботу" знаходять у інтернеті. За таке замовники обіцяють декілька тисяч гривень.
- На початок серпня правоохоронці викрили 68 паліїв техніки військових і волонтерів. Найбільше підпалів авто зафіксовано у Києві, Одесі, Дніпрі і Харкові.
- Наскільки підлітки вразливі до таких впливів, особливо в час війни? Наскільки (не)стійке їхнє психічне здоров’я? На що слід звернути увагу батькам, аби розпізнати тривожні сигнали, що дитина потрапила під поганий вплив? Про це у матеріалі LB.ua.