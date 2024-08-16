Троє миколаївців –14-ти, 16-ти та 13-ти років за гроші підпалили два автомобілі військовослужбовців ЗСУ.

У Миколаєві поліція затримала завербованих російськими спецслужбами неповнолітніх паліїв авто військових. Підлітки 14-ти, 16-ти та 13-ти років за гроші підпалили два транспортні засоби.

Ми це повідомила поліція Миколаївської області.

8 та 9 серпня на спецлінію 102 надійшли повідомлення про пожежу автомобілів військових Mitsubishi L 200 у мкрн Соляні та Ford Ranger у мікрорайоні Північний. Поліцейські встановили, що причиною займання позашляховиків став умисний підпал.

Фото: Поліція Миколаївської області Спалені авто у Миколаєві

Фото: Поліція Миколаївщини Спалене авто військових

Також правоохоронці встановили, що троє неповнолітніх діяли за вказівками російських спецслужб, спілкуючись із кураторами в одному з месенджерів. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців та знімати це на відео.

За вказівкою російського куратора, неповнолітній фігурант спочатку підшукав «потрібний» автомобіль, сфотографував його, а коли отримав дозвіл на знищення, підпалив авто, попередньо обливши його бензином. У такий спосіб було знищено обидва пікапи.

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони сім- та банківські картки, які вони використовували для комунікації із куратором.

16-річному затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань».

Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників – віком 14 і 13 років.