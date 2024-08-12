Пошкоджені будинки, але минулося без постраждалих.

Упродовж доби росіяни атакували Миколаївщину дронами, балістикою та артилерією. Через російські обстріли пошкоджені будинки, але минулося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зокрема, ворог атакував двома FPV-дронами с. Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено два приватні будинки.

Учора, 11 серпня, о 09:04, 09:30 та 14:31 ворог здійснював артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. Унаслідок одного з обстрілів в с. Іванівка пошкоджено приватний будинок.

Також учора, 11 серпня, о 16:51 ворог завдав артилерійського обстрілу по акваторії Очаківської громади.

Учора, 11 серпня, о 22:30 ворог атакував балістикою, ймовірно касетним боєприпасом типу «Іскандер-М» по відкритій ділянці місцевості за межами населених пунктів району.

Вчора російська армія поранила шістьох цивільних на Миколаївщині, один із них у важкому стані.