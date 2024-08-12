​У Чорному та Середземному морях ворог тримає по одному носію "Калібрів"

У Чорному та Середземному морях Росія тримає по одному носію "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

Про це пише ВМС.

В Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

У Середземному морі є 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Фото: ВМС Кількість ворожих кораблів

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).