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​У Чорному та Середземному морях ворог тримає по одному носію "Калібрів"

Загальний залп обох кораблів – 8 ракет.

​У Чорному та Середземному морях ворог тримає по одному носію "Калібрів"
Фото: Владислав Назаров у Telegram

У Чорному та Середземному морях Росія тримає по одному носію "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

Про це пише ВМС. 

В Чорному морі присутній 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

У Середземному морі є 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Кількість ворожих кораблів
Фото: ВМС
Кількість ворожих кораблів

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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