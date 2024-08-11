Українські військові взяли у Курській області в полон окупантів із підрозділів "Ахмат"

Рейдові групи українських Сил оборони взяли у полон на Курщині (РФ) окупантів із чеченських підрозділів "Ахмат".
Про це йдеться на телеграм-каналі державного проєкту "Хочу жить".
Полонені повідомили, що намагалися втекти, аби уникнути потрапляння у полон, оскільки "Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці Ахмата в полон не здаються".
"Ахматівці" не намагалися чинити опір. У проєкті зазначили, що, як показує досвід колишніх обмінів, російські переговорники найпершими забирають "кадирівців".
Також у полон українцям потрапили російські строковики і прикордонники, яких командування виставило охороняти кордон РФ.
Курська область. Наступ Сил оборони. Що відомо
- 6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області.
- 9 серпня проєкт Deep State повідомив, що РФ в перший день боїв у Курській області втратила контроль над декількома селами. Йдеться про Свердліково, Дар'їно і Олешню. Тоді ж Президент Зеленський відзначив результативне поповнення обмінного фонду полоненими росіянами.
- Вчора стало відомо, що у Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ запроваджили режим контртерористичної операції.
- 11 серпня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що операція продовжується, але не уточнив подробиць.
- У Центрі національного спротиву повідомляють, що російські адміністрації на окупованій території України створюють так звані молодіжні загони, які повинні вирушати на територію Курської області.
- Детальніше про наступ ЗСУ на Курську область РФ та сценарії розвитку подій читайте в матеріалі "Наступ Сил оборони в Курській області. Що відбувається і які сценарії розвитку подій".