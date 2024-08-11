Українські військові взяли у Курській області в полон окупантів із підрозділів "Ахмат"

Вони не намагалися чинити опір.

Рейдові групи українських Сил оборони взяли у полон на Курщині (РФ) окупантів із чеченських підрозділів "Ахмат".

Про це йдеться на телеграм-каналі державного проєкту "Хочу жить".

Полонені повідомили, що намагалися втекти, аби уникнути потрапляння у полон, оскільки "Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці Ахмата в полон не здаються".

"Ахматівці" не намагалися чинити опір. У проєкті зазначили, що, як показує досвід колишніх обмінів, російські переговорники найпершими забирають "кадирівців".

Також у полон українцям потрапили російські строковики і прикордонники, яких командування виставило охороняти кордон РФ.

Курська область. Наступ Сил оборони. Що відомо