Окупанти змушують чоловіків тавати "добровольцями" та відправляють автобусами в Курськ.

Російські адміністрації на ТОТ України створюють так звані молодіжні загони, які повинні вирушати на територію Курської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Під об’єктиви відеокамер “добровольців” пакують в автобуси й відправляють для нібито допомоги постраждалим курянам", — ідеться у повідомленні.

Керівник так званої регіональної організації “Молода республіка” Сергій Добровольський розповідає, що тільки з ТОТ Донеччини у Росію планується відправити щонайменше сотню молодих людей. Втім, план Кремля виконати не вдається.

Також на тимчасово окупованих територіях колаборанти проводять не багатолюдні мітинги, на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітували підтримку населенню Курської області.

У Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ запровджено режим контртерористичної операції.