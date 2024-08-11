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Армія Росії обстріляла з РСЗВ Богодухівський район Харківщини

Внаслідок обстрілів постраждав цивільний.

Армія Росії обстріляла з РСЗВ Богодухівський район Харківщини
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія продовжує терор Харківської області. Під ранковий обстріл потрапив Богодухівський район.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 11 серпня близько 8:00 війська РФ обстріляли с. Олександрівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення та будівлі фермерського господарства. Гострої реакції на стрес зазнав 77-річний чоловік, йому надано медичну допомогу на місці. За попередніми даними, російська армія вдарила по селу з РСЗВ "Град".

Також уночі російські військові завдали два ракетні удари по с. Золочів Богодухівського району. 

Частково зруйновано будівлю дитячої спортивної школи, пошкоджено щонайменше 8 житлових будинків. Без постраждалих. За попередніми даними, з виявлених на місці події уламків, ворожа атака була здійснена ракетами типу "Х-35".

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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